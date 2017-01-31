Древнейший прародитель человека был «зубастиком» (ФОТО)

На территории Китая ученые обнаружили останки примитивных многоклеточных существ, претендующих на звание древнейшего предка человека. существо напоминает своеобразный зубастый «мешок», пишет журнал Nature. Как рассказал научный сотрудник Северо-Западного университета в Сиане Деган Шоу, находка позволяет взглянуть на самые первые стадии эволюции той группы животных, которая породила рыб и, в конечном итоге, человека.
Он также напомнил, что научно доказано, что предками человека, сухопутных животных и рыб являются вторичноротые животные. Сейчас самыми примитивными представителями этого вида являются морские звезды и морские ежи. Изучая залежи необычных сланцев в провинции Шаньси, сформировавшиеся 520-510 млн лет назад, американские и китайские палеонтологи нашли останки крайне необычного животного. Его длина составляет всего один миллиметр. Внешне он похож на мешок с «зубастыми краями».
Фото: Runews24
Исследователям удалось установить, что у обнаруженного существа нет анального отверстия. Это говорит о том, что палеонтологам удалось найти самое древнее вторичное животное. Как передает Runews24, специалисты отмечают, что существо обладало подобием жабр. Впоследствии они превратились в челюсти и нос первых рыб, положив начало эволюции человека.
Пекин, Иван Гридин
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