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Публикации за 31.01.17

Физики признали Вселенную голографической иллюзией
Фото: Hi-News.ru

Физики признали Вселенную голографической иллюзией

Международная группа физиков, астрофизиков и математиков представила доказательства того, что Вселенная может являться обширной и сложной голограммой, передает портал Phys.org. Полный отчет о проделанной работе опубликован в журнале Physical Review Letters.

Его авторы – ученые из Италии, Канады и Великобритании – создали 3D-модель, которая, как они считают, доказывает справедливость выдвинутой в начале 1990-х годов теории. Тогда физики впервые предположили, что окружающий мир может быть иллюзией, но у них не было 3D-технологий, которые помогли бы подтвердить гипотезу.

Авторы нового исследования сумели при помощи компьютерного моделирования доказать, что все предметы, которые видит человек, состоят из вибрирующих струн.«Представьте себе, что все, что вы видите и слышите в трех измерениях (это касается и восприятия времени) на самом деле исходит из плоского двумерного поля», – говорит соавтор работы Костас Скендерис из Университета Саутгемптона.

По его словам, теорию можно объяснить на примере похода в кинотеатр. При просмотре фильма в формате 3D человеку кажется, что он видит трехмерное изображение, хотя на самом деле смотрит на плоскую картину, пишет «РГ». «Много лет ученые безуспешно пытались объединить теорию гравитации Эйнштейна и квантовую теорию. Понятие голографической Вселенной обладает потенциалом для того, чтобы, наконец, примирить эти теории. Надеемся, что наше исследование поможет понять механизмы развития ранней Вселенной и объяснить, как возникли время и пространство, – говорит профессор Скендерис.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.01.17

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