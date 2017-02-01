Геологи нашли часть затерянного «мегаконтинета» Земли

Публикации за 01.02.17

Под островом Маврикий в Индийском океане могут находиться останки первого «мегаконтинента» Земли. К такому выводу пришли ученые-геологи из Южной Африки после сравнения древнейших пород с теми, что были обнаружены на острове, пишет Nature Communications.

В частности, геологи сравнили циркон, возраст которого составляет порядка 2,5-3 млрд лет, с теми образцами, которые были найдены в более молодых породах на острове.

«Результаты нашего исследования показали, что под Маврикием находится древняя континентальная кора. Исходя из тех значений, которые мы получили, исследуя образцы циркона с Маврикия, мы также можем сделать вывод, что эта древняя кора имеет похожие свойства с центрально-восточной Мадагаскарской платформой, которая находится в 700 км от Маврикия», – отметили авторы исследования.

Вместе с тем ученые обратили внимание, что схожие доли изотопов кислорода наблюдаются также в цирконах из древнейших пород, обнаруженных в Канаде и Гренландии, что может указывать на их общее происхождение.

Как считают геологи, они столкнулись с останками «мегаконтинента» Земли, который 3 млрд лет назад занимал территорию современного Индийского океана и впоследствии раскололся на части под действием тектонических процессов.

Геологи предлагают назвать «мегаконтинет» – «Маврицией» и обращают внимание на то, что теперь необходимо определить его границы и время распада.

Порт-Луи, Мария Вяткина

Порт-Луи. Другие новости 01.02.17

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