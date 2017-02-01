NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Наука

■■■■■■■■■

Публикации за 01.02.17

Геологи нашли часть затерянного «мегаконтинета» Земли

Геологи нашли часть затерянного «мегаконтинета» Земли

Под островом Маврикий в Индийском океане могут находиться останки первого «мегаконтинента» Земли. К такому выводу пришли ученые-геологи из Южной Африки после сравнения древнейших пород с теми, что были обнаружены на острове, пишет .

В частности, геологи сравнили циркон, возраст которого составляет порядка 2,5-3 млрд лет, с теми образцами, которые были найдены в более молодых породах на острове.

«Результаты нашего исследования показали, что под Маврикием находится древняя континентальная кора. Исходя из тех значений, которые мы получили, исследуя образцы циркона с Маврикия, мы также можем сделать вывод, что эта древняя кора имеет похожие свойства с центрально-восточной Мадагаскарской платформой, которая находится в 700 км от Маврикия», – отметили авторы исследования.

Вместе с тем ученые обратили внимание, что схожие доли изотопов кислорода наблюдаются также в цирконах из древнейших пород, обнаруженных в Канаде и Гренландии, что может указывать на их общее происхождение.

Как считают геологи, они столкнулись с останками «мегаконтинента» Земли, который 3 млрд лет назад занимал территорию современного Индийского океана и впоследствии раскололся на части под действием тектонических процессов.

Геологи предлагают назвать «мегаконтинет» – «Маврицией» и обращают внимание на то, что теперь необходимо определить его границы и время распада.

Порт-Луи, Мария Вяткина

Порт-Луи. Другие новости 01.02.17

Астроном: Солнце и Луна уничтожат Землю. / Физики признали Вселенную голографической иллюзией. / Орбитальный терроризм. Ученые-астрономы рассказали об угрозе XXI века (ВИДЕО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter