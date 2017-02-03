Немцы доставили в Россию телескоп для орбитальной обсерватории

Публикации за 03.02.17

Штатный образец рентгеновского телескопа Erosita, который станет частью космической обсерватории «Спектр-РГ» был доставлен из Германии в НПО им. С.А. Лавочкина, передает RNS со ссылкой на представителя предприятия.

«В НПО им. С.А. Лавочкина доставлен телескоп Erosita. Этот уникальный инструмент будет использоваться в космической обсерватории «Спектр-РГ», которая создается на предприятии в рамках российско-германского проекта», – рассказал представитель НПО.

Отметим, что космическую обсерваторию «Спектр-РГ» решено оснастить двумя рентгеновскими телескопами – ART-XC и Erosita, разработанными в Институте космических исследований РАН (Россия) и Институте им. Макса Планка (Германия).

После выхода на орбиту аппарат первые четыре года будет сканировать все звездное небо, а следующие три с половиной года будет наблюдать наиболее интересные для всего мирового научного сообщества объекты во Вселенной. Ранее, в ноябре 2016 года, научный руководитель Института астрономии Российской академии наук, член-корреспондент РАН Борис Шустов сообщил, что запуск космической обсерватории намечен на 2018 год.

Берлин – Москва, Иван Гридин

Берлин – Москва. Другие новости 03.02.17

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