NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Наука

■■■■■■■■■

Публикации за 09.02.17

В Антарктиде обнаружили мелеющую систему озер
Фото: Colta.ru

В Антарктиде обнаружили мелеющую систему озер

Коллектив ученых из США, Великобритании и Франции обнаружили в недрах Антарктиды четыре обмельчавших озера, говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Cryosphere. Кратко о нем сообщает Европейское космическое агентство.

Четыре связанных между собой озера скрыты под расположенным недалеко от моря Амундсена шельфовым ледником Туэйтс на западе материка. С июня 2013-го по январь 2014-го вода из них попала в Мировой океан. Причина этого заключается в подмывании талой водой вышележащего основания ледника.

По мнению ученых, суммарная площадь поверхности подледниковых озер составляет 700 квадратных километров, а объем попавшей из них в океан жидкой воды – 3,5 кубического километра. Исследователи также отмечают, что максимальная скорость стока составляла порядка 240 кубических метров в секунду – наибольший показатель для подобного рода процессов в Западной Антарктиде.

Обмеление подледных озер, как полагают авторы, происходит с периодичностью в 20-28 лет и на 10 процентов увеличило скорость соскальзывания ледника Туэйтс (которая составляет примерно 11 метров в сутки) в океан, и приводит к небольшому росту уровня Мирового океана. Работа ученых также подтверждает оценки, согласно которым Туэйтс окажется в океане через 200-900 лет. Как отмечает «Лента.ру», обнаружить озера удалось при помощи спутника CryoSat-2.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.02.17

Британские ученые наплевали на санкции: Крым интереснее, чем политика. / Путин вручил премии выдающимся молодым ученым России. / Ученые вычислили дату кислородной катастрофы на Земле.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter