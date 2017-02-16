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Публикации за 16.02.17

Ученые: низкий уровень кислорода в океане грозит мировой экономике
Фото: «Славянская культура»

Ученые: низкий уровень кислорода в океане грозит мировой экономике

За последние 50 лет уровень содержания кислорода в Мировом океане снизился на 2%, а к 2100 году может упасть еще на 1-7%, что повлечет за собой серьезные последствия для животного мира и мировой экономики. Такой вывод сделали ученые из Центра океанических исследований имени Гельмгольца (город Киль, Германия). Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

По их мнению, причиной сокращения объема растворенного в воде кислорода стало глобальное потепление. Они полагают, что более теплые поверхностные воды способны принять его из атмосферы куда меньше, чем холодные. Кроме того, повышение температуры воды у поверхности, по их мнению, приводит к снижению ее циркуляции в океане, из-за чего кислород не поступает на глубину.

«К примеру, крупные рыбы покидают районы с низким содержанием кислорода или просто погибают, и эти изменения могут иметь далеко идущие биологические последствия», – отметил ведущий автор исследования доктор Санке Шмидтко (Sunke Schmidtko).

Для более точного понимания того, как менялись запасы кислорода в последние 50 лет, ученые использовали данные из всех доступных исследований, проводившихся по всему миру, дополнили их свежими измерениями и уточнили процедуру интерполяции. Как пишет «РГ», исследование показало, что за исключением нескольких регионов содержание кислорода уменьшилось во всем Мировом океане. Наибольшие потери произошли в северной части Тихого океана, что грозит негативными последствиями для рыболовства в этом районе, а также прибрежной экономики в целом.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 16.02.17

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