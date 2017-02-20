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Наука

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Публикации за 20.02.17

Ученые «разбудили» невиданных науке микробов / Их возраст может превышать 50 тысяч лет
Фото: «Русские Вести»

Ученые «разбудили» невиданных науке микробов Их возраст может превышать 50 тысяч лет

Ученые обнаружили в пещере в Мексике жизнеспособные микроорганизмы, возраст которых, по предварительным оценкам, может достигать десятков тысяч лет, сообщает National Geographic.

Открытие было сделано в так называемой Пещере кристаллов на глубине 300 метров под городом Найка в мексиканском штате Чиуауа. В 2008 и 2009 годах глава Института астробиологии НАСА Пенелопа Бостон взяла пробы жидкости, находившейся внутри кристаллов. Позже в лабораторных условиях ее коллеги сумели «пробудить» микробов и вырастить микробиологическую культуру. По словам Бостон, они схожи с известными видами микроорганизмов, населяющих пещеры, но генетически отличны.

Исходя из данных о скорости роста кристаллов в пещере, самым древним из которых около полумиллиона лет, ученые предположили, что найденные микробы могли оказаться внутри кристаллов от 10 до 50 тысяч лет назад. По словам Бостон, это открытие может повлиять на наше представление об истории эволюции микроорганизмов на Земле.

Пещера получила свое название из-за огромных кристаллов селенита, разновидности гипса, отмечает РИА «Новости». До обнаружения она была заполнена водой и сейчас постоянно осушается насосами, температура в ней достигает 48 градусов Цельсия, а влажность – 90%. Как пишет National Geographic, в таких условиях неподготовленный человек погибнет за полчаса.

Результаты исследований, отмечает издание, еще не прошли процедуру рецензирования, поэтому к данным стоит относиться с определенным скептицизмом. С другой стороны, возможность оживления микробов возрастом от 10 до 50 тысяч лет «отнюдь не кажется невероятной», считает микробиолог Брент Кристнер из Университета Флориды. Он предположил, что микробы могли прожить в полной изоляции от внешнего мира столь долго потому, что поедали своих погибших собратьев.

Мехико, Иван Гридин

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