За Плутон вступились в НАСА: он может снова стать планетой

Публикации за 21.02.17

Плутон может снова обрести статус планеты, которого он лишился 11 лет назад. Группа исследователей из НАСА под руководством Алана Стерна обратилась к Международному астрономическому союзу (МАС) с предложением вновь пересмотреть определение термина «планета», сообщает Gizmodo.

Стерн считает, что планетой должен считаться любой объект, в котором не происходил ядерный синтез, и который обладает достаточной гравитацией, чтобы принять сферическую форму. При этом не рассматриваются характеристики орбиты, а также способность расчистить окрестности пути вокруг звезды от планетезималей в период формирования Солнечной системы. В НАСА считают, что последний критерий зависит от того, на каком расстоянии планета находится от Солнца, отмечает Лента.Ру.

К примеру, Земля, если ее поместить дальше Нептуна, не сможет очистить свою орбиту – и уже не будет считаться планетой. Но если исключить это условие, то планетами будут считаться естественные спутники, включая Луну.

Планетезималями называют небесные тела на орбите вокруг протозвезды («зародыша» звезда), которые образуются путем слипания более мелких частиц.

Вашингтон, Зоя Березина

Вашингтон. Другие новости 21.02.17

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