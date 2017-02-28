Ученые расставили точки на «i» в тайне происхождения континентов Земли

Публикации за 28.02.17

Геологи из Америки и Австралии раскрыли тайну происхождения континентов на Земле. Соответствующее исследование было опубликовано на сайте Мэрилендского университета в Колледж-Парке.

Геологи изучили горные породы древней гранитной коры на Западе Австралии, скалы которой считаются одними из самых старых – их возраст достигает 3,5 млрд лет.

В результате выяснилось, что первоначально Земля была полностью покрыта «застойной коркой». Изотопный состав исследованных образцов показал, что она могла сформироваться только в условиях сверхвысоких давлений и температур в мантии, запертой монолитной литосферой.

Таким образом стало ясно, что тектоническое движение, которое позже и сформировало континенты Земли в том виде, который мы знаем, началось гораздо позже рождения Земли.

Ученым также стало известно, что движение тектонических плит «охлаждает» Землю. «Когда плита движется под Землей, она заметно остывает. Для того, чтобы она вернулась к изначальной температуре требуется немало времени», – отмечают исследователи.

В настоящее время известно, что тектоническая активность есть только на Земле. Специалисты допускают наличие некоторой тектоники процессов на Меркурии и Европе – ледяном спутнике Юпитера, а также других небесных тел с подповерхностными океанами.

Колледж-Парк, Мария Вяткина

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