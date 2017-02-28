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Наука

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Публикации за 28.02.17

Астрономы нашли останки планеты, похожей на Татуин из «Звездных войн»

Астрономы нашли останки планеты, похожей на Татуин из «Звездных войн»

Международная команда астрономов впервые смогла обнаружить осколки планеты земной группы, похожей на Татуин из знаменитой фантастической саги «Звездные войны», передает .

Система, в которой был обнаружен каменистый мусор, названа SDSS 1557. Она находится в 1,592 световых лет от Земли и состоит из белого и коричневого карлика. Несмотря на то, что ученым в настоящий момент известно, что существует тысячи подобных бинарных систем, но только здесь был обнаружен планетарный материал, который имеет высокое содержание металла, в том числе кремния и магния.

Это открытие доказало, что в бинарных системах могут существовать и твердые планеты наподобие Татуина из фильма «Звездные войны».

По словам астрономов, выявлены также признаки формирования каменистых планет, что позволит понять, каким образом планеты образуются в двойных системах.

«В следующий раз мы будем изучать SDSS 1557 с помощью телескопа Хаббл, чтобы удостовериться, что это осколки из камня, а не изо льда», – отметили ученые.

Лондон, Мария Вяткина

Лондон. Другие новости 28.02.17

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