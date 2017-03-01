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Наука

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Публикации за 01.03.17

В Новой Зеландии откопали древнего очень крупного пингвина – современника динозавров
кадр из мультсериала «Мадагаскар»

В Новой Зеландии откопали древнего очень крупного пингвина – современника динозавров

Международная группа ученых из Германии и Новой Зеландии обнаружила и описала ископаемые останки большого пингвина, который жил 61 миллион лет назад. Рост древнего пингвина составлял 1,5 метра, что делает его почти на 30 сантиметров выше современного императорского. Статья о пингвине опубликована в журнале The Science of Nature, сообщает Лента.Ру.

Пингвиньи окаменелости были обнаружены на берегу реки Вайпара в регионе Кентербери в Новой Зеландии. В этом районе ученые находили останки птиц, которые жили позже динозавров на несколько миллионов лет, в том числе скелет вайману – другого древнего пингвина.

Новый вид крупнее своих ископаемых и современных родственников, за исключением жившего 45 миллионов лет назад Anthropornis nordenskjoeldi, высота которого достигала 1,8 метра. Сейчас пингвин с реки Вайпара является самым древним из известных представителем семейства пингвиньих.

По мнению исследователей, найденное животное держало спину прямо, а его походка напоминала движения современных пингвинов. Это означает, что птицы этого семейства, скорее всего, появились еще во времена динозавров.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 01.03.17

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