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Наука

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Публикации за 01.03.17

Ученые нашли древнейший живой организм Земли

Ученые нашли древнейший живой организм Земли

Международная команда палебиологов смогла обнаружить древнейшие окаменелости живых организмов на Земле, обитавших около 3,770 – 4,280 млрд лет назад, тогда как возраст Земли составляет 4,54 млрд лет, передает со ссылкой на публикацию в журнале Nature.

Ученым удалось обнаружить старейшие бактерии из известных на сегодняшний день в породах Нуввуагиттука – древнейших скал на планете, расположенных в Канаде. Как выяснилось, микроорганизмы жили рядом с подводными геотермальными источниками.

В изученных образцах были найдены трубчатые и нитевидные структуры, а также гранулы оксида железа и карбонаты, что доказывает их биологическую активность в прошлом.

Напомним, что в августе прошлого года ученые заявили о том, что старейшие живые организмы на Земле появились не ранее, чем 3,7 млрд лет назад и были распространены практически по всей площади океана.

Ученые считают, что изучение каменистых пород позволит больше узнать о зарождении жизни. При этом специалисты, изучающие Марс, считают, что они могут провести подобное исследование, так как на Марсе подобные останки найти легче, чем на Земле.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.03.17

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