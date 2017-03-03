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Наука

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Публикации за 03.03.17

Ученые: Мамонты вымерли в результате «мутационного взрыва» / Многих современных животных ожидает подобная учесть

Ученые: Мамонты вымерли в результате «мутационного взрыва» Многих современных животных ожидает подобная учесть

Американские ученые-биологи выяснили, что причиной вымирания мамонтов стал «мутационный взрыв» в их ДНК. Согласно их выводам, незадолго до полного исчезновения гены животного претерпели сильные негативные изменения и подобные отклонения есть в геномах современных животных, говорится в статье в журнале .

«Мамонты были одним из самых распространенных и крупных травоядных в Северной Америке, Сибири и Берингии в Плейстоцене (2,588 млн лет назад -11,7 тысячи лет назад) и раннем Голоцене (эпоха последних 12 тысяч лет). Однако потепление и их истребление привело к исчезновению гиганта около 10 тысяч лет назад. Изолированные популяции вне пределов человеческой досягаемости сохранялись еще на протяжении достаточного долгого периода времени, однако 3,7 тысяч лет назад этот вид окончательно вымер», – пишут ученые.

Поскольку в научной среде дискуссия о том, что стало причиной вымирания этого вида, не утихает до сих пор, биологи решили изучить имеющиеся геномы мамонтов, чтобы найти разгадку.

Для этого они взяли образцы ДНК мамонтов, которые жили в Якутии около 45 тысяч лет назад, и сравнили их с образцами, найденными на Чукотке и на острове Врангеля, возраст которых оценивается примерно в 4,3 тысячи лет.

«Мы увидели, что незадолго до вымирания, в генах мамонтов, населяющих остров Врангеля, было огромное количество вредных мутаций, были потеряны целые участки хромосом. Увеличение количества таких участков влияли на порядок генов. Сокращение генетического разнообразия и поспособствовало резкому вырождению», – считают ученые.

С их точки зрения, геномы последних мамонтов содержали непропорционально много мутаций – гораздо больше, чем должно было возникнуть в ходе эволюции.

У последних мамонтов была нарушена работа более 3 тысяч генов и синтез витаминов и молекул. Они лишились обонятельных рецепторов, их шерсть стала прозрачной.

Открытие такого «мутационного взрыва», по мнению ученых, доказывает, что локальное сохранений популяций животных недостаточно для восстановления всей популяции.

Авторы открытия также обращают внимание, что в последние время большому количеству мутаций подвергся геном индийских слонов, численность которых уже резко снизилась. Ученые считают, что сокращение генетического разнообразия может привести к тому, что некоторые виды животных в обозримом будущем исчезнут, как мамонты.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.03.17

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