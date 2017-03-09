Ученые нашли катастрофическую угрозу для Лос-Анджелеса и Калифорнии

Публикации за 09.03.17

Океанологи проанализировали состояние морского дна в окрестностях Лос-Анджелеса и Сан-Диего и пришли к выводу, что существует достаточно большая вероятность возникновения подводного землетрясения с магнитудой в 7,3 балла и выше. Отчет ученых опубликован в журнале JGR: Solid Earth.

«Вероятность полного разлома коры в данном участке местности составляет около 30-40% на текущий момент времени. Это не обязательно означает, что произойдет мощное землетрясение, однако даже слабые толчки с магнитудой в 5 или 6 приведут к серьезным последствиям для Калифорнии. Прошлое землетрясение такого рода произошло в 1933 году в Лонг-Бич и оно убило 113 человек», – напомнила Вэлери Сахакян (Valery Sahakian) из Геологической службы США в Менло-Парк.

Калифорния является одним из самых сейсмически активных регионов Соединенных Штатов – небольшие по силе землетрясения здесь происходят практически каждый год, а раз в сто лет случаются мощнейшие толчки, магнитуда которых превышает 7 баллов по шкале MMS. К примеру, в 1906 в Сан-Франциско произошло мощнейшее землетрясение с магнитудой в 7,8 балла. Погибло более трех тысяч человек, а город был полностью уничтожен.

Причиной этой катастрофы и всех остальных землетрясений на юго-востоке США является так называемый разлом Сан-Андреас – линия длиной в 1300 километров, вдоль которой сталкиваются две тектонических плиты – тихоокеанская и северо-американская. Исследователи отмечают, что около 15 млн лет назад их взаимодействие привело к тому, что земная кора на территории штатов Айдахо, Орегон и Невада просто лопнула, в результате чего возник лавовый потоп, затопивший почти всю территорию этих штатов.

По этой причине сейсмологи и геологи сегодня ведут скрупулезные наблюдения за состоянием разлома Сан-Андреас в его сухопутной части, так как отсюда, как считали раньше ученые, исходит основная угроза для человечества, передает РИА «Новости». Однако Сахакян и ее коллеги показали, что это не совсем так, изучив структуру дна океана в окрестностях Лос-Анджелеса и Сан-Диего при помощи подводных радаров.

Их наблюдения показали, что на дне Тихого океана у берегов южной Калифорнии присутствует сразу четыре наложенных друг на друга разлома. Раньше ученые считали, что все эти разломы не были связаны между собой, однако данные Сахакян и ее коллег показывают, что на самом деле они являются частью одного большого разлома, который протянулся примерно на 100 километров вдоль берега.

Иными словами, если породы лопнут в любом из этих разломов, то, скорее всего, лопнут и остальные три разлома, что породит мощнейшее землетрясение с магнитудой в 7 баллов или даже выше. Ситуация усугубляется тем, что две самых напряженных точки этого разлома, расположенные у берегов городов Ла-Хойя и Торри-Пайнс, находятся там, где уже происходили мощные землетрясения в прошлом.

Если все четыре разлома лопнут в одно и то же время, то ученые прогнозируют землетрясение силой в 7,4 балла по шкале MMS, последствия от которого будут катастрофическими для самых населенных уголков Калифорнии, через которые проходит этот разлом. Для возникновения подобной катастрофы, как показывают их расчеты, будет достаточно относительно небольшого повышения напряжения в одном из разломов – всего на 10-20 атмосфер.

Минимальная сила землетрясения, если узкие прослойки пород между разломами выдержат удар, составит как минимум 5,7 или 6,6 балла, что также негативно скажется на жизни Калифорнии. Когда именно это произойдет, ученые пока не берутся предсказать, однако уже сейчас данный разлом представляет собой главную угрозу для благополучия жителей штата.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

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