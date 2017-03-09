В Колумбии нашли плезиозавра, жившего 127 млн лет назад / Находка имеет большое значение для науки

Публикации за 09.03.17

В районе Восточного Кордильера в Колумбии палеонтологам удалось обнаружить останки водного динозавра, который жил 127 млн лет назад. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на издание 24horas.cl.

Колумбийские журналисты отмечают, что находка была сделана возле городка Вилья-де-Лейва. Окаменелости плезиозавра первым обнаружил местный житель, который занимался постройкой канала.

По предварительным данным, длина окаменелости – от шести до восьми метров. Специалисты отметили, что данное открытие имеет большое научное значение.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.03.17

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