Ученые: На спутнике Юпитера Энцеладе обнаружен теплый океан, в котором возможна жизнь

Публикации за 14.03.17

Группа ученых-планетологов из США и Франции обнаружила, что на одном из спутников Сатурна – Энцеладе – есть подземный теплый океан, в котором может быть жизнь, пишет журнал Nature Astronomy.

Еще в 2005 году ученым с помощью космического аппарата «Кассини» удалось зафиксировать насыщенные водой горячие гейзеры, фонтанирующие из четырех борозд, так называемых тигровых полос, на южном полюсе Энцелады. С тех пор астрономы вели наблюдение, и в итоге обнаружили подземную область с высокой температурой.

Согласно выводам ученых, что на глубине всего нескольких километров от ледяной оболочки на южном полюсе спутника есть резервуар, который он наполнен теплой жидкостью. Борозды являются свидетельством того, что на Энцеладе продолжается геологическая активность.

В результате исследования было установлено, что в веществе гейзеров содержится большое количество растворенной поваренной соли и соды. Они обладают щелочной средой, с pH порядка 11-12, сопоставимым с растворами аммиака. Ученые считают, что это дает основания полагать, что в подземном океане Энцелада может быть жизнь.

Энцелад – шестой по размеру спутник Сатурна, его масса в 200 тысяч раз меньше, чем у Земли. Считается, что Энцелад, Европа, спутник Юпитера, и Марс – три небесных тела, на которых с большей вероятностью удастся обнаружить жизнь.

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