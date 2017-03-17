Геологи обнаружили часть земной коры времен «сотворения» планеты

Публикации за 17.03.17

Ученые обнаружили на северо-западе Канады породы, содержащие в себе следы первичной коры Земли, которая возникла 4 млрд лет назад в момент формирования планеты в газопылевом диске Солнечной системы, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

«Открытие останков первичной коры Земли оказалось непростой задачей для нас. Наша новая методика позволяет находить ее следы в тех слоях пород, которые превратились просто в «древнейшую кору Земли» в результате различных форм геологической активности за то время, которое существует наша планета», – рассказал Ричард Карлсон (Richard Carlson) из института науки Карнеги в Вашингтоне (США).

Как отмечает РИА «Новости», сегодня геологи активно дискутируют о том, когда в недрах Земли запустились тектонические процессы, когда возникли ее первые континенты, и когда наша планета приобрела свой магнитный щит, обеспечивший защиту для жизни от космических лучей и солнечного ветра.

За последние годы теоретики и геологи-практики нашли множество доказательств в пользу того, что движение тектонических плит могло быть запущено практически сразу после рождения Земли, так и через почти миллиард лет после ее появления на свет. В пользу первого говорят следы древнего магнитного поля в кристаллах-цирконах, сформировавшихся 4 млрд лет назад, в пользу второго – множество других геологических факторов, связанных со свойствами пород, где были найдены эти камни.

Карлсон и его коллега Джонатан О'Нил (Jonathan O'Neil) из университета Оттавы (Канада) обратили внимание на то, что первичная кора Земли должна была обладать одной необычной чертой, отличавшей ее от всех остальных пород планеты – особым соотношением долей изотопов неодима.

Как объясняют ученые, во всех породах Земли присутствуют небольшие количества двух изотопов неодима – неодима-142 и неодима-144. Неодим-142 накапливался в ранней Солнечной системе в результате распада самария-146 – крайне нестабильного элемента, все следы которого должны были полностью исчезнуть из пород Земли примерно через 500 миллионов лет после формирования планеты.

Самарий-146, в свою очередь, был распределен по недрам планеты неравномерно, благодаря чему ученые сегодня могут определить, где залегали те или иные породы во времена рождения планеты, сравнивая доли неодима-142 и неодима-144, а также неодима-144 и стабильного самария-147. В целом, чем меньше неодима-142 содержится в породах, тем ближе они находились к поверхности Земли в момент ее формирования.

Руководствуясь этой идеей, ученые вычислили концентрацию этих изотопов в предполагаемых древнейших, но не первичных породах коры Земли, залегающих на территории Канады, Гренландии, Австралии, ЮАР и ряда других уголков Земли. Оказалось, что именно на северо-западе Канады, в окрестностях Гудзонского залива, встречаются залежи гранита и других пород, доли неодима в которых соответствуют значениям, характерным для первичной коры планеты.

Изучение образцов этой коры позволило сделать вывод, что эти породы провели на поверхности Земли примерно 1,5 млрд лет, прежде чем они погрузились в недра планеты. Это указывает то, что движение тектонических плит на Земле могло начаться далеко не сразу после образования планеты, как считает сегодня большое количество ученых. Чтобы говорить об этом наверняка, как отмечают Карлсон и О'Нил, нужно больше данных из других уголков Земли.

Вашингтон, Иван Гридин

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