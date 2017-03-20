Археологи нашли в притоке Янцзы более 10 тысяч артефактов (ФОТО) / Уникальные находки относят ко временам династии Мин

Публикации за 20.03.17

Археологи КНР обнаружили на дне притока Янцзы – реки Миньцзян – более 10 тысяч старинных артефактов, возраст которых превышает 300 лет, сообщает агентство «Синьхуа».

Исследователи нашли на дне реки золотые, серебряные и бронзовые монеты, а также ювелирные изделия и образцы оружия, изготовленного из металла, в частности, мечи, ножи и копья. Находка была сделана в 50 километрах к югу от города Чэнду.

Как передает РИА «Новости», артефакты относятся ко времени династии Мин (1368-1644 годы). Археологические работы начались в январе и продлятся до апреля. «Предметы представляют чрезвычайную ценность для науки, истории и искусства. Они имеют большое значение для исследования политической, экономической и социальной жизни династии Мин», – заявил один из археологов, сотрудник Пекинского университета Ли Боцянь.

Археологи также рассказали, что, согласно ряду свидетельств, около 1646 года по реке плыл караван, состоящий из тысячи лодок. Они перевозили сокровища, принадлежавшие лидеру крестьянского восстания Чжан Сяньчжун. Караван атаковали и войска императора, отправив на дно реки несметные богатства. По словам китайского археолога Ван Вея, сделанные находки являются прямым доказательством того исторического события.

22 ноября прошлого года во Франции в одном из домов в городе Эвре (Нормандия) был обнаружен клад из золотых монет и слитков общим весом около 100 килограммов, напоминает «Лента.ру» о другой замечательной находке.

Мужчина, чье имя не раскрывалось, унаследовал дом и решил распродать находившееся в нем имущество – мебель, посуду и другие предметы домашнего обихода. Во время осмотра он обратил внимание на жестяную коробку, в которой оказались золотые монеты. В ходе более тщательных поисков в различных частях дома были обнаружены семь килограммовых золотых слитков, два по 12 килограммов каждый, и около 5 тысяч монет.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 20.03.17

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