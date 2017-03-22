Разработка сибирских ученых поможет победить голод

Публикации за 22.03.17

Ученые из Новосибирска разработали приложение, которое по фотографии зерен пшеницы способно определить плодовитость колоса и перспективность урожая. Положительные отзывы на разработку уже поступили из Индии и Китая.

Как сообщили в пресс-службе Института цитологии и генетики СО РАН, программа под название SeedCounter доступна смартфонам на ОС Android. Приложение распознает фенотипические параметры зерна пшеницы по изображению, что экономит труд агрономов.

До недавнего времени для изучения урожайности разных сортов пшеницы, подсчет зерен в колосе растения велся вручную, что занимало много времени. Теперь же достаточно сфотографировать зерна на листе бумаги, приложение произведет подсчет, а также вычислит объем зерен и подготовит отчет. На основании полученных данных агрономы смогут спрогнозировать будущий урожай.

Потенциальных пользователей приложения генетики видят не только среди агрономов и сельхозпредприятий, но и специалистов селекционных станций, а также научных экспедиций. Следующим шагом станет разработка калькулятора урожайности картофеля.

Приложение сибирских ученых оценили в Китае и Индии, где в прошлом население сталкивалось с голодом и было вынуждено экономить запасы зерна. В настоящее время, по данным ООН, страны восточноазиатского региона достигли прогресса в борьбе с недоеданием.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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