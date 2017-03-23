Школьник нашел ошибку NASA в расчетах уровня радиации на МКС

Публикации за 23.03.17

17-летний британский школьник Майлс Соломон помог NASA обнаружить ошибку в алгоритме расчета уровня радиации на Международной космической станции (МКС), сообщает BBC. Ученик школы в Шеффилде является участником образовательного проекта TimPix project, который позволяет школьникам следить за показаниями датчиков радиации, установленных в разных отсеках МКС.

Изучив очередную порцию данных, содержащихся в таблице Excel, Соломон с товарищами с удивлением обнаружил данные с отрицательным отсчетом энергии. «Я заметил, что там, где не должно было быть радиации, отсчет показывал -1. Первое, что я подумал: у вас не может быть отрицательной энергии», – рассказал школьник.

Соломон поделился своим открытием с учителем, который помог ему написать письмо в NASA, где их поблагодарили за внимательность. Там пояснили, что и ранее замечали подобные отсчеты, но полагали, что такое происходит раз в год. «Мы заметили, что на самом деле такое происходит несколько раз в день», – сказал Соломон. Выяснилось, что проблема крылась в ошибочных алгоритмах, которые обрабатывают сырые данные с датчиков и допускают отрицательные отсчеты.

Лондон, Иван Гридин

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