В Австралии обнаружены живыми вымершие сумчатые волки

Публикации за 27.03.17

На севере Австралии с помощью фотоловушек обнаружены сразу четыре особи якобы вымершего тасманийского волка, последний из которых, как было принято считать, погиб еще в 1936 году, пишет The Independent.

«Вымершее» животное было замечено на полуострове Кейп-Йорк, где экосистема практически не тронута человеком. На одной из ночных съемок в объектив камеры попали четыре особи, которые по внешним признакам напоминают тасманийского волка.

По описанию они не похожи ни одно из животных, которые обитают в той местности. Однако ученые обращают внимание на то, что это уже не первый случай, когда за тасманийского волка принимают диких собак или даже кошек.

Тасманийский волк – вымершее сумчатое млекопитающее, единственный представитель семейства сумчатых волков. В длину он достигал 130 см, в высоту- 60 см, вес составлял 20-25 кг.

Удлинённая пасть могла открываться очень широко, на 120 градусов: когда животное зевало, его челюсти образовывали почти прямую линию. Его задние лапы были изогнуты, из-за чего казалось, что он скачет как кенгуру. Сумка тасманийского волка, была образована складкой кожи, открывавшейся назад.

В 30-х годах 20-го века началось массовое истребление этого зверя, так как считалось, что он нападает на овец и разоряет фермы.

Последний дикий сумчатый волк был убит 13 мая 1930 года, а в 1936 году в частном зоопарке в Хобарте умер от старости последний сумчатый волк.

В течение последующих лет были зарегистрированы случаи встреч с животным, однако ни один из них не получил достоверного подтверждения. В марте 2005 года австралийский журнал The Bulletin предложил 1.25 млн австралийских долларов в награду тому, кто поймает живого сумчатого волка.

Сидней, Мария Вяткина

Сидней. Другие новости 27.03.17

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