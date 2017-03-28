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Наука

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Публикации за 28.03.17

Ученые создадут интерфейс для прямого подключения мозга к компьютеру

Ученые создадут интерфейс для прямого подключения мозга к компьютеру

Основатель и глава компании Tesla, миллиардер Илон Маск создал нейронаучный стартап Neuralink. Его цель – лечение заболеваний посредством разработки нейроинтерфейсов, а также в перспективе для улучшения производительности мозга. Для этого планируется создать интерфейсы для подключения мозга к компьютеру, пишет Wall Street Journal.

Neuralink получила «прописку» в Калифорнии. Ее основной профиль – медицинские исследования. Основатель компании задался целью продвинуться в лечении эпилепсии, большого депрессивного расстройства и болезни Паркинсона. Как передает «Интерфакс», Маск намерен улучшать существующие методы и подходы в лечении этих недугов, а также разрабатывать нейроимплантаты. В Neuralink уже пришли работать несколько нейрофизиологов, заинтересованных в создании нейроинтерфейсов.

Кроме этого, Маск собирается разработать высокоскоростной нейроинтерфейс для создания своего рода гибрида мозга человека и компьютера. Предполагается, что он позволит человеку непосредственно подключаться к компьютеру, то есть без промежуточных средств ввода-вывода.

Ранее Маск отмечал, что человечеству в будущем необходимо будет найти способ улучшить производительность мозга за счет компьютера, чтобы сильно не отстать от машин, напоминает Engadget. По мнению изобретателя, необходимые для этого технологии могут появиться примерно через пять лет, но до прямого подключения к искусственному интеллекту еще далеко.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.03.17

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