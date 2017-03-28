В Солнечной системе обнаружена электрическая луна

Публикации за 28.03.17

Ученые из американского технологического института Джорджии выяснили, что на крупнейшем спутнике Сатурна – Титане – единственном, кроме Земли, космическом теле, где доказано наличие жидкости, есть электричество. Соответствующие выводы опубликованы на портале Science Daily.

Ученые обратили внимание на снимки поверхности Титана, на которых видно, что в экваториальной части находятся дюны высотой более 90 метров. При этом они формируются против направления движения ветра.

Чтобы разгадать загадку этих дюн, авторы исследования провели эксперимент и выяснили, что поверхность Титана покрыта энергетически заряженными частицами. В результате трибоэлектрического эффекта – появления электрических зарядов из-за трения, эти частицы формируют огромные монолитные барханы. При этом притяжение в них настолько сильно, что даже ветер, который временами достигает скорости 15 метров в секунду, не может их разрушить.

По мнению ученых, взаимное притяжение углеводородных частиц на Титане гораздо выше, чем на Земле. «Если вы построите песочный замок на Титане, он простоит не одну неделю», – считает руководитель исследования Джозеф Дафек.

Он также обратил внимание, что из-за трибоэлектрического эффекта высадка на Титан может быть заметно осложнена – частицы на поверхности могут «облепить» любой космический корабль.

Ученые давно пытаются разгадать тайну дюн Титана. Предыдущая гипотеза заключалась в том, что верхние слои атмосферы на высоте выше пяти километров от поверхности вращаются в восточном направлении быстрее нижних частей. Из-за этого редкие, но сильные нисходящие потоки, достигая поверхности Титана, вызывают ветер в направлении с востока на запад и метановые бури, перестраивающие дюны.

Титан – крупнейший спутник Сатурна, и единственным спутник планеты, обладающий плотной атмосферой. Поверхность Титана в основном состоит из водяного льда и осадочных органических веществ. На его поверхности обнаружены метан-этановые озёра и реки. Температура нижних слоев атмосферы достигает – 180°C.

Ученые не исключают существование простейших форм жизни в подземных водоёмах, где условия могут быть гораздо комфортнее, чем на поверхности.

Атланта, Мария Вяткина

Атланта. Другие новости 28.03.17

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