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Наука

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Публикации за 07.04.17

Ученые: Северный Ледовитый океан превратится в Атлантический
Фото: Terramia.ru

Ученые: Северный Ледовитый океан превратится в Атлантический

Международная группа ученых, в состав которой вошли исследователи из США, России, Канады, Польши, Германии и Норвегии пришла к выводам, что показали, что с течением времени Северный Ледовитый океан станет похожим на Атлантический, пишет журнал Science.

По их мнению, вертикальное перемешивание воды в Евразийском бассейне Северного Ледовитого океана с течением времени все больше напоминает процессы, происходящие в свободных ото льда частях Атлантики. Ученые отмечают, что этому способствуют рекордно высокие темпы снижения площади ледяного покрова в летнее время в Северном Ледовитом океане. Так, например, в конце лета 2011 года почти вся восточная часть Евразийского бассейна была свободна ото льда.

По мнению исследователей, в этом регионе развивается состояние так называемой ослабленной стратификации, когда меньшая толщина льда способствует большему перемешиванию воды. К подобным выводам авторы пришли, отследив происходящие в двух океанах изменения. В этом ученым помогли спутниковые данные, собранные в 2013-2015 года и позволяющие оценить толщину льда, а также системы буев, разбросанных по Арктике.

Как передает «Лента.ру», авторы полагают, что изменения, происходящие в Северном Ледовитом океане, не могут не оказать влияния на экосистему региона.

Москва, Иван Гридин

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