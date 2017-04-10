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Наука

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Публикации за 10.04.17

Сибирские ученые ставят диагноз по состоянию волос
Фото: auravostoka.ru

Сибирские ученые ставят диагноз по состоянию волос

Исследователи Томского госуниверситета (ТГУ) предложили принципиально новый подход к диагностике заболеваний. Ученые смогли по составу волос человека выявить наличие болезней, которые долгое время протекают бессимптомно.

Как поясняется в сообщении пресс-службы вуза, метод позволяет определить концентрацию 30 химических элементов в волосе человека. Изменение состава может свидетельствовать о наличии заболевания. Химики ТГУ сжигают волос при температуре 400-450 градусов и по золе определяют макро- и микроэлементы.

В ходе экспериментов ученые выяснили закономерности изменения элементного состава, а именно, повышение концентрации условно токсичных элементов – кадмия и свинца и снижение концентрации цинка в сравнении с референтными значениями у пациентов, перенесших ишемический инсульт.

По словам разработчиков, новый метод поможет врачам повысить точность диагностики. Кроме того, полученные данные можно использовать для отслеживания динамики восстановления пациентов в ходе лечения.

Примечательно, что спектральный анализ волос также может дать сведения об уровне интеллекта человека. Ученые обнаружили, что чем меньше в организме олова, тем выше IQ. Примерно такая же обратная зависимость наблюдается и с кадмием.

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 08.04.17

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