Ученые определили общего предка всего живого на Земле

Публикации за 11.04.17

Американские генетики из университета Виндербильта и Висконсинского университета объединившись в своих исследованиях пришли к выводу, что общим предком всех животных на Земле являются медузы, пишет журнал Nature.

Ученые уверены, что большой объем собранных генетических данных указывает именно на это. На основе имеющихся материалов они создали правдоподобное генеалогическое древо всех видов.

В своем исследовании американские генетики использовали отличный от распространенного в научном мире подход. Ранее генетики уделяли основное внимание на общих генах в организмах животных, а американцы сконцентрировались на разных генах.

«Уловка состоит в том, чтобы исследовать последовательности генов от разных организмов, чтобы выяснить, кого они идентифицируют как своих ближайших родственников», – пояснил участник исследования профессор Рокас.

Новая методика анализа генов позволила ученым выявить так называемый «филогенетический сигнал», который указывает на то, что у большинства организмов существует значительно больше «родственных» генов с медузами, чем с губками, как считалось ранее.

За счет это, утверждают ученые, можно считать, что именно медузы были общим предком всех животных на Земле. Как отмечает «Лента.ру» морские губки (Porifera) – многоклеточные беспозвоночные организмы – являются одной из древнейших форм жизни. Из-за простого строения их тела считалось, что они являются предками всех других животных на Земле.

Ученые с высокой точностью определили самую древнюю ветвь животных. Для этого они проверили три различных гипотезы: гребневики появились раньше губок и других животных; губки появились раньше гребневиков и других животных; губки с гребневиками появились позже других животных. Исследователи измерили филогенетические сигналы и выяснили, что верна первая гипотеза.

Вашингтон, Иван Гридин

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