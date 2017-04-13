В Англии изобрели съедобные емкости для воды

Публикации за 13.04.17

Британские инженеры изобрели замену пластиковой бутылке – шарики с водой – «Ооho», которые можно съесть вместе с оболочкой. Это биоразлагающийся материал способен произвести революцию в современном мире и решить проблему километровых свалок на всей Земле, пишет Fast Company.

По словам создателей материала, с помощью своего изобретения они пытались решить проблему одноразовых пластиковых бутылок для воды, число которых на свалках продолжает расти в геометрической прогрессии.

Технология, которую используют инженеры, довольно проста: они «окунают» шарик льда в смесь хлорида кальция (кальциевая соль соляной кислоты, зарегистрирован в качестве пищевой добавки E509, считается безвредным для человека) и экстракта бурых водорослей. Эта смесь обволакивает лед и затвердевает под действием низкой температуры. После того как лед тает, получается пузырёк с жидкостью.

Похожий способ уже используется для изготовления ненатуральной икры или шариков в Buble-tea (чайный напиток с желейными шариками, внутри которых сладких сок).

Предполагается, что если человек захочет пить, он может съесть такой шарик, вместе с «кожурой», так как она состоит из натуральных ингредиентов. При этом, по задумке инженеров, в эту «кожуру» также можно добавить ароматизаторы, чтобы сделать ее вкус более интересным и насыщенным.

Создатели ноу-хау обращают внимание, что «кожура» состоит из 2 слоев: первый, более тонкий слой мембраны, предназначен для защиты от загрязнений – его можно смело выбрасывать, он имеет точно такой же состав и безвреден для окружающей среды. «Кожура» разлагается в течение нескольких недель.

Объем такого шарика 50-150 мл – он рассчитан на один глоток. Ожидаются, что этот продукт поступит в продажу до конца 2017 года.

Лондон, Мария Вяткина

Лондон. Другие новости 13.04.17

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