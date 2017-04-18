Мамонты болели человеческими болезнями

Публикации за 18.04.17

Якутские мамонты имели патологии скелетной системы такие же, как и у человека. К такому выводу пришел палеонтолог Томского госуниверситета Сергей Лещинский, изучив кости мамонтов с одного из самых крупных в мире местонахождений мамонтовой фауны – Берелёх в Якутии.

В ходе исследования ученый обнаружил, что около половины костей древних млекопитающих имеют признаки заболеваний, характерных для человека, говорится в сообщении пресс-службы ТГУ. Более того, палеонтолог выявил такие патологии данного вида животных, которые никто в мире еще не находил.

Так Лещинский говорит о заболевании, которое врачи называют «суставная мышь», или «рисовое зерно». «Это свободно расположенный в полости сустава фрагмент отделившейся костной или хрящевой ткани, – поясняет ученый. – Довольно часто эта патология отмечается у людей. При попадании такого кусочка в суставную полость возникает сильнейшая боль. Это свидетельствует о серьезном заболевании, например, некрозе субхондральной кости. Животное с таким недугом было ограничено в движении и часто становилось легкой добычей хищников».

Кроме того, у мамонтов встречается такая аномалия как незамкнутость поперечных отверстий шейных позвонков. Имеются признаки остеопороза, остеомаляции, остеолиза, остеофиброза, ложные суставы и других заболеваний, вызванных нарушениями обмена веществ.

Исследование подтверждает высказанное ранее палеонтологами предположение, что мамонты вымерли из-за геохимического стресса вследствие минерального голодания, к которому привели изменения в экологии Земли.

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 18.04.17

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