Российские ученые изобрели ускоритель развития растений

Публикации за 24.04.17

Ученым Красноярского государственного аграрного университета совместно с коллегами из ФИЦ Красноярский научный центр СО РАН впервые в России с большим успехом применили биогенные наночастицы на основе железа для размножения и защиты сельскохозяйственных культур.

Новая разработка позволила значительно ускорить развитие корневой системы, а также усилить защиту семян от возбудителей болезней растений. Проект получил поддержку Краевого фонда науки и Российского фонда фундаментальных исследований в рамках конкурса ориентированных междисциплинарных научных исследований в 2016 году.

Эксперименты показали, что всхожесть обработанных семян злаковых культур значительно выше. Ученые также значительно улучшить окореняемость черенков различных декоративных культур, а также в несколько раз увеличить количество и длину корней экспериментальной группы растений. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Environmental Progress and Sustainable Energy. Теперь авторы проекта изучают механизмы влияния биогенных наночастиц на развитие корневой системы растений.

По словам руководителя проекта, доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника ФИЦ КНЦ СО РАН Юрия Гуревича такой необычный положительный эффект влияния биогенных наночастиц на корневую систему наблюдается впервые. «Подчеркну, что обработка растений экологически безопасна, так как мы используем частницы подобные тем, которые при определенных условиях образуются в почвах», – рассказал ученый.

По мнению проректора по науке Красноярского государственного аграрного университета Валентины Бопп, разработка будет крайне актуальна для развития сельского хозяйства России. «Созданная технология позволит снизить пестицидную нагрузку, благоприятно повлияет на себестоимость производства зерна и безопасность продукции. Кроме того, наночастицы положительно влияют на развитие корневой системы декоративных растений, которые, как правило, очень плохо окореняются в грунте. Тем самым, растение получает еще больше элементов питания для ускорения роста», – пояснила Валентина Бопп.

Как пишет «Наука в Сибири», в ближайшее время ученые приступят к полевым испытаниям разработки. Ожидается, что в 2018 году проект будет представлен потенциальным инвесторам.

Красноярск, Иван Гридин

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