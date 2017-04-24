«Хаббл» снял невиданную ранее сверхъяркую галактику (ФОТО)

Публикации за 24.04.17

Космический телескоп «Хаббл» сделал снимки ранее невиданной сверхъяркой галактики NGC 7250 в созвездии Ящерицы. Интерес ученых к находке заключается в том, что на свет галактики накладывается мощное излучение звезды TYC 3203-450-1 и «забивает» его. Об открытии говорится на сайте НАСА.

Ученые объясняют это явление тем, что звезда находится между Землей и галактикой, удаленной на 45 млн световых лет. Сама звезда находится внутри Млечного Пути в нескольких десятках световых лет от Земли. Благодаря этому она кажется намного ярче, чем галактика NGC 7250, хотя это одна из самых активных галактик Вселенной.

Члены научной команды «Хаббла», считают это отличной иллюстрацией важной проблемы астрономии – определения расстояния до звезд и прочих источников света.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 24.04.17

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