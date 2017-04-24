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Наука

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Публикации за 24.04.17

«Хаббл» снял невиданную ранее сверхъяркую галактику (ФОТО)
Фото: NASA.gov

«Хаббл» снял невиданную ранее сверхъяркую галактику (ФОТО)

Космический телескоп «Хаббл» сделал снимки ранее невиданной сверхъяркой галактики NGC 7250 в созвездии Ящерицы. Интерес ученых к находке заключается в том, что на свет галактики накладывается мощное излучение звезды TYC 3203-450-1 и «забивает» его. Об открытии говорится на сайте НАСА.

Ученые объясняют это явление тем, что звезда находится между Землей и галактикой, удаленной на 45 млн световых лет. Сама звезда находится внутри Млечного Пути в нескольких десятках световых лет от Земли. Благодаря этому она кажется намного ярче, чем галактика NGC 7250, хотя это одна из самых активных галактик Вселенной.

Новый День: ''Хаббл'' снял невиданную ранее сверхъяркую галактику (ФОТО)

Члены научной команды «Хаббла», считают это отличной иллюстрацией важной проблемы астрономии – определения расстояния до звезд и прочих источников света.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 24.04.17

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