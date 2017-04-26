Ученые США изобрели искусственную матку для недоношенных детей

Публикации за 26.04.17

Американские исследователи значительно продвинулись в решении проблемы выживания недоношенных младенцев. Ученые изобрели искусственную матку, которая позволит продлить жизнедеятельность плода возрастом от 23 недель. Испытания на ягнятах показало ошеломляющие результаты.

Изобретение ученых детской больницы Филадельфии представляет собой пластиковую сумку, заполненную смесь теплой воды и солей, которая по своему составу схожа с амниотической жидкостью, окружающей эмбрион в утробе в естественных условиях, передает ВВС. В искусственной матке поддерживается постоянная циркуляция смеси, обеспечивающая непрерывную подачу кислорода и питательных веществ.

Недоношенные ягнята, помещенные в искусственную матку, спустя четыре недели начинали дышать самостоятельно. Большая часть подопытных выжила и была искусственно выкормлена. Однако некоторых животных пришлось умертвить, чтобы детально изучить состояние их мозга и внутренних органов, которые развивались в искусственной среде.

Ученые надеются, что их открытие поможет в будущем в вынашивании недоношенных младенцев. Сейчас детей, появившихся на свет раньше срока, держат в инкубаторах, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Однако у младенцев возрастом менее 23 недель практически нет шансов выжить, тогда как на 25 неделе выживаемость составляет 80%. Исследователи собираются провести испытания своего изобретения на людях через несколько лет.

Филадельфия, Зоя Осколкова

Филадельфия. Другие новости 26.04.17

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