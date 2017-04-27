Астрономы разглядели в космосе «ледяную Землю» (ФОТО)

Публикации за 27.04.17

Аэрокосмическое агентство США объявило об обнаружении новой экзопланеты размером с Землю.

По данным НАСА, планета, получившая название OGLE-2016-BLG-1195Lb, находится в 13 тысячах световых лет от Земли, на приблизительно таком же расстоянии от своей звезды, как Земля от Солнца. Специалисты отмечают, что ее поверхность покрыта льдом, а температура ниже, чем на Плутоне, и исключают вероятность существования воды и жизни на ней.

В то же время ученые считают это открытие очень важным, поскольку оно способствует лучшему пониманию распределения планет в нашей галактике.

Новая планета была выявлена в ходе оптического эксперимента по микролинзированию, осуществленного на базе Варшавского университета. Этот метод основан на способности крупных планет искривлять своим гравитационным полем направление распространения электромагнитного излучения, пояснили в НАСА, передает «Интерфакс». Исследователи также использовали сеть телескопов микролинзирования KMTNet в Южной Корее и американский космический телескоп Spitzer.

Москва, Светлана Петрова

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