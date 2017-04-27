NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Наука

■■■■■■■■■

Публикации за 27.04.17

Астрономы разглядели в космосе «ледяную Землю» (ФОТО)

Астрономы разглядели в космосе «ледяную Землю» (ФОТО)

Аэрокосмическое агентство США объявило об обнаружении новой экзопланеты размером с Землю.

По данным НАСА, планета, получившая название OGLE-2016-BLG-1195Lb, находится в 13 тысячах световых лет от Земли, на приблизительно таком же расстоянии от своей звезды, как Земля от Солнца. Специалисты отмечают, что ее поверхность покрыта льдом, а температура ниже, чем на Плутоне, и исключают вероятность существования воды и жизни на ней.

В то же время ученые считают это открытие очень важным, поскольку оно способствует лучшему пониманию распределения планет в нашей галактике.

Новая планета была выявлена в ходе оптического эксперимента по микролинзированию, осуществленного на базе Варшавского университета. Этот метод основан на способности крупных планет искривлять своим гравитационным полем направление распространения электромагнитного излучения, пояснили в НАСА, передает «Интерфакс». Исследователи также использовали сеть телескопов микролинзирования KMTNet в Южной Корее и американский космический телескоп Spitzer.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 27.04.17

Китайцы полетят на Марс с базы на Луне. / Экологи встревожены: бороться с сине-зелеными водорослями поручили представителям лженауки?. / В Турции раскопали гроб с генералом российской царской армии.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter