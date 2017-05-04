В Киево-Печерской лавре нашли египетскую мумию

Публикации за 04.05.17

В Киево-Печерском историко-культурном заповеднике обнаружили мумию из Древнего Египта. Находка была сделана во время сверки фондов заповедника, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры Украины.

«Впоследствии стало известно, что речь идет даже о нескольких чрезвычайно интересных экспонатах, которые попали в Киев еще на рубеже ХIХ-ХХ веков. Как выяснилось, сначала они хранились в Церковно-археологическом музее, позже находились в Музее атеизма, который тогда располагался в Киево-Печерской лавре», – говорится в сообщении.

Несколько десятков лет эти уникальные предметы находились в фондохранилище и обнаружились лишь недавно.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 04.05.17

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