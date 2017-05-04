Ученые решили вырастить из грибов искусственный нос

Публикации за 04.05.17

Российские ученые из Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова и Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН предложили новый газоанализатор – «электронный нос» естественного происхождения, который позволит узнать о наличии вредных примесей в воздухе. Создать такой аппарат планируется с помощью мицелий (грибницы) гриба шиитаке – Lentinula edodes, говорится в статье в журнале Sensors And Actuators B-Chemical.

Ученые обращают внимание на то, что основная проблема при создании датчиков, реагирующих на состав воздуха, и газоанализаторов состоит в том, чтобы найти материалы, чувствительные к присутствию различных веществ в атмосфере.

В этой ситуации они предлагают покрыть пьезоэлектрические кварцевые резонаторы (вещества, которые под воздействием могут индуцировать ток) чувствительным слоем – мицелием синтетически выращенных грибов. Поскольку в ходе исследования было изучено влияние на мицелий различных газов – аммиака, формальдегида, этилацетата, а также летучих жидкостей – ацетона, уксусной кислоты и хлороформа, ученые рассчитывают, исходя из данных резонатора, узнать об их наличии в воздухе.

Основной проблемой исследователи называют избирательную реакцию мицелия на газы.

«Основная проблема заключается в том, что грибы могут реагировать на несколько химических примесей в воздухе, наша задача – выделить необходимый для нас сигнал, который предупредит о содержании в воздухе конкретного газа. Нам необходимо создать такую чувствительную пленку на основе мицелия, которая будет реагировать только на необходимый нам газ», – сказала доктор физико-математических наук, профессор РАН Ирен Кузнецова.

В настоящий момент физики и биологии изучают чувствительность грибов к различным примесям в воздухе и обрабатывают технологии роста и нанесения пленки мицелия на датчики. Ученые отмечают, что говорить о создании полноценного «электронного носа» преждевременно, так как им предстоит еще большой фронт работ.

Москва, Мария Вяткина

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