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Наука

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Публикации за 15.05.17

NASA готова колонизировать Титан вместо Марса / Условия на спутнике Сатурна более дружелюбны

NASA готова колонизировать Титан вместо Марса Условия на спутнике Сатурна более дружелюбны

Специалисты американского аэрокосмического агентства (NASA) всерьез задумались о колонизации крупнейшего спутника Сатурна – Титана – вместо создания поселения на Марсе.

Эксперты считают, что Титан подходит для освоения куда больше ближайшей к Земле планеты, так как имеет плотную атмосферу, защищающую от радиационных излучений. По мнению ученых, для пребывания на спутнике Сатурна людям потребуются только теплые вещи и кислородная маска.

Ученые отмечают, что углеводородные дюны позволят получить металл и дерево, а недра Титана богаты водой, без которой жизнь человека невозможна. Как передает Runews24, окончательное решение по освоению Титана вместо Марса в NASA примут после более детального анализа условий на спутнике Сатурна.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.05.17

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