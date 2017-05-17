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Публикации за 17.05.17

3D-принтер вместо донора / Мыши с искусственными органами обзавелись потомством

3D-принтер вместо донора Мыши с искусственными органами обзавелись потомством

Группе исследователей американского Северо-Западного университета удалось добиться потрясающих результатов в биоинженерии. Мышам пересадили яичники, распечатанные на 3D-принтере, органы успешно прижились, а подопытные животные обзавелись здоровым потомством.

По словам репродуктолога Терезы Вудрафф, напечатанные на 3D-принтере яичники способны функционировать на протяжении долгого времени. Это открытие в перспективе поможет раковым больным, чьи органы не развились и не могут работать в полную силу, говорится в статье, опубликованной журналом Nature Communications.

Исследователи считают, что замена донорских органов биопротезами – это Святой Грааль биоинженерии для регенеративной медицины.

Основным материалом для печати органов ученые выбрали гидрогель желатин. Он в меньшей степени отторгается организмом, а конечный продукт имеет пористую структуру, благодаря чему легко взаимодействует с тканями и кровью подопытного животного.

Из семи мышей, которым пересадили напечатанные имплантаты, трое впоследствии родили здоровых и крепких мышат. Примечательно, что мамочки смогли вскармливать своих малышей, это говорит о том, что даже после удаления настоящих яичников гормоны продолжали делать свое дело.

Ученые готовятся повторить опыт на свиньях, в случае успеха, они приступят к экспериментам с людьми.

Чикаго, Зоя Осколкова

Чикаго. Другие новости 17.05.17

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