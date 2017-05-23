Ученые готовы пересмотреть историю появления человека / Первые предки людей могли жить в Европе

Публикации за 23.05.17

Палеонтологи нашли останки необычного человекообразного существа, жившего 7,2 млн лет назад и обладавшего почти человеческими зубами, на территории Болгарии и Греции. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

«Корни зубов у всех высших приматов четко отделены друг от друга, тогда как у Graecopithecus они сходятся и частично сливаются друг с другом. Подобная черта является отличительной характеристикой современных людей, наших предков и некоторых человеко-обезьян, таких как ардипитеки и австралопитеки», – рассказал Мэдлин Бёме (Madelaine Boehme) из университета Тюбингена (Германия).

Исследователи уверены, что сделали открытие, которое перевернет общепринятые представления об эволюции и происхождении человечества. Делая такое заявление, они опирались на три фактора. Среди них – открытие необычных останков древнего примата в Греции и Болгарии, геологическая история Средиземноморья в последние 10-15 миллионов лет, а также ископаемые пески Сахары.

По мнению ученых, предполагаемые предки человека и шимпанзе, наших ближайших родичей сегодня, разделились примерно 8-9 млн лет назад. Первые представители рода Homo, как сегодня считают палеонтологи, возникли около 3 млн лет назад в Восточной или Южной Африке, однако останки их древнейших родичей – сахелянтропов и орроринов – были найдены гораздо севернее, на территории Чада и Кении. Как передает РИА «Новости», все это, по мнению Бёме и ее коллег, делает поиски родины предков шимпанзе и человека крайне сложным занятием.

Авторы статьи полагают, что климатические изменения могли заставить предков грекопитеков и людей быстро эволюционировать, приспосабливаясь к жизни в условиях саванн. Затем популяции этих человеко-обезьян, могли мигрировать на юг, двигаясь по границам формировавшейся тогда Сахары, и попасть в предположительную «колыбель человечества» на юге и юго-востоке Африки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.05.17

В Москве откопали 400-летний белокаменный мост. / Вытяжка из чернобыльских грибов защитит колонистов Марса от радиации. / Российские инженеры разработали стиральную машину для космоса. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»