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Наука

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Публикации за 23.05.17

Ученые выяснили причину гибели цивилизации строителей Стоунхенджа

Ученые выяснили причину гибели цивилизации строителей Стоунхенджа

Цивилизацию создателей Стоунхенджа уничтожили «пришельцы» с материка – выходцы с территории современных Нидерландов. К таким выводам, сделанным на основе генетического анализа пришла международная группа ученых, пишет The Guardian.

Издание сообщает, что исследователи изучили ДНК 170 древних европейцев. Анализу подверглись останки людей, живших с 4700 по 1200 годы до н.э. В итоге ученые выяснили, что жители современных Нидерландов мигрировали на территорию современного графства Уилтшир в Великобритании, где и находится знаменитый Стоунхендж.

Генетический анализ показал, что переселение было массовым. После этого исторического этапа ДНК коренных жителей в изучаемых образцах стала встречаться все реже и, наконец, исчезла. Ученых считают, что это указывает на то, что пришельцы с континента постепенно уничтожили местное население и полностью заместили людей, которые возвели уникальное мегалитическое сооружение.

Впрочем, на сегодняшний день археологи пока не обнаружили каких-либо свидетельств доисторических сражений между коренным население современных британских островов с обитателями континентальной Европы. Были обнаружены лишь отдельные древние захоронения.

Стоунхендж представляет собой кольцевое сооружение из мегалитических грубо обработанных камней, напоминает «РГ». Его назначение точно установить не удалось до сих пор.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 23.05.17

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