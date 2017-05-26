Гигантские торнадо размером с Землю бушуют на Юпитере (ФОТО)

Публикации за 26.05.17

Зонд Juno, который сейчас находится на орбите Юпитера, передал первые данные о состоянии газового гиганта. Оказалось, что магнитные вихри на планете в десять раз мощнее, чем на Земле, а торнадо охватывают невероятные площади.

Аппарат Juno был запущен в космос в августе 2011 года, около пяти лет он летел к Юпитеру. Главная задача миссии Jupiter Polar Orbiter – изучение атмосферы газового гиганта. Ожидается, что данные, полученные с зонда, позволят ученым узнать больше о происхождении планеты, ее строении, физических свойствах ее атмосферы и магнитосферы. Первые результаты научной работы представлены в журнале Science. Краткое описание также опубликовало NASA.

В частности, выяснилось, что исследователи ошиблись в теории, когда предсказали магнитную индукцию в районе экватора вблизи газовой оболочки Юпитера, показатели оказались в два раза выше, чем в прогнозах, и в десять раз мощнее, чем на Земле. В статье описываются гигантские циклоны, в атмосфере планеты бушуют невиданных масштабов торнадо.

Миссия Juno завершится в 2018 году, ученые планируют затопить зонд в атмосфере газового гиганта.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 25.05.17

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