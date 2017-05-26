«Роскосмос» ищет внеземную жизнь на поверхности МКС

Публикации за 26.05.17

Поверхность Международной космической станции (МКС) может быть временным хранителем биоматериала внеземного происхождения, а сама станция является универсальным инструментом экзобиологических исследований. Такое заявление сделали специалисты ведущего отраслевого научного института ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), проведя космический эксперимент «Тест».

Эксперимент «Тест» был запущен в 2010 году. Космонавты собрали 19 проб пыли с поверхности МКС. «Впервые в мировой практике космических исследований реализована возможность регулярной доставки проб мелкодисперсного осадка с поверхности МКС в естественном состоянии, что дало возможность многократного и оперативного получения уточняющих данных о химическом и биологическом составе космической пыли. Решение этой задачи стало возможным благодаря созданию простого устройства, доступного для эксплуатации космонавтом в открытом космосе, которое обеспечивает стерильность и гермоизоляцию проб вплоть до передачи их в лаборатории на Земле для определения состава и возможного источника мелкодисперсного осадка на поверхности МКС», – рассказали в «Роскосмосе».

Лабораторные исследования показали соответствие геохимического состава осадка тропосферному аэрозолю и наличие элементов, являющихся постоянной составной частью метеороидов, в характерных для них соотношениях. Это подтвердило присутствие на поверхности МКС мелкодисперсного осадка метеороидного вещества.

Эксперты сделали вывод, что МКС находится в потоке кометного вещества (размером с песчинку) от 60 до 100% эпохи их активности. Только 25% суммарного времени движения станции МКС находится в защищаемой Землей области. Одновременно поверхность МКС может подвергаться воздействию от одного до 8 метеороидных потоков. В период активности некоторых видов потоков количество частиц за сутки может достигать нескольких тысяч. Частицы кометного вещества, выброшенные в межпланетное пространство из ядра кометы (хвост кометы), проникают в атмосферу и сгорают на высоте 80-100 км над Землей.

Известно, что при пролете через атмосферу микрометеориты и кометная пыль подвергаются изменениям, и органическое вещество в них не сохраняется. Попадающие на поверхность МКС микрометеориты и кометная пыль могут содержать биогенное вещество внеземного происхождения в естественном виде. Поэтому поверхность МКС является уникальным легкодоступным сборщиком и хранителем кометного вещества и, возможно, биоматериала внеземного происхождения.

Кроме того, на поверхности станции возможно нахождение земных микроорганизмов, оставшихся после сборки и выведения модулей на орбиту. При наличии на космической станции системы выброса компонентов воздушной среды и при шлюзовании на поверхность станции могут попадать микроорганизмы, содержащиеся в воздухе жилых отсеков.

Существует надежный способ отличить аминокислоту, образовавшуюся в земных условиях, от ее внеземного аналога. Углерод, являющийся основой земной жизни, представлен двумя устойчивыми изотопами – легким 12С и более тяжелым 13С. В образцах космического происхождения соотношение этих изотопов может быть различным и не таким, как у земных. Как правило, в них больше тяжелого углерода 13С.

Если образец с поверхности МКС имеет эти свойства, то можно утверждать, что вещество сформировалось за пределами Земли. Однако, задача изотопного анализа сложна, так как образцы вещества кометы, попадающие на поверхность МКС, малы и использование стандартных методов не даст быстрого результата. Над решением этой задачи сейчас работают российские специалисты.

В ходе реализации эксперимента «Тест» продемонстрирована роль МКС как уникального научного инструмента для получения важнейших натурных данных, весьма дорогостоящих при организации экспедиций к кометам. Рациональное использование возможностей МКС может помочь в проведении исследовательских работ в области астробиологии, планетологии и астроминералогии.

Кроме специалистов ЦНИИмаш, наряду с ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королёва», в эксперименте «Тест» принимают ученые ГНЦ РФ-ИМБП РАН, ФГБУ НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского, РУДН и ОИВТ РАН.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.05.17

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