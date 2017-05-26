На берегу Волги обнаружены останки древнего морского ящера / Чудовище достигало шести метров в длину

Публикации за 26.05.17

Палеонтологи нашли в Ульяновской области останки рептилии, которая напоминает гигантского дельфина. Ученые решили, что это неизвестный ранее вид плиозавров, которые водились около 70 млн лет назад.

Раскопки проводились международной группой палеонтологов, включающей российских специалистов. На берегу Волги в 20 километрах от города Ульяновска ученые обнаружили окаменелости, по которым можно определить, что животное достигало шести метров в длину, только череп существа был размером около полутора метров, пишет «Газета.ru».

Специалисты наименовали новый вид Luskhan itilensis («повелитель вод Итиля»). Он отличался особыми челюстями, которые не похожи на строение других известных плиозавров. Череп ящера больше напоминает голову современных речных дельфинов и гариалов. Благодаря этому животные могли питаться мелкой рыбой, а не только крупными морскими обитателями. В результате они занимали другие экологические ниши, что позволило им пережить массовое вымирание видов на границе юрского и мелового периодов.

Стоит отметить, что подобный череп около 15 лет находил российский палеонтолог Глеб Успенский. Этот же ученый причастен к другому открытию, также сделанному на берегу Волги, тогда исследователи нашли останки ихтиозавра, которого назвали в честь Ленина, уроженца Ульяновска. Отмечается, что при жизни глаз существа был 20 см в диаметре.

Ульяновск, Зоя Осколкова

Ульяновск. Другие новости 26.05.17

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