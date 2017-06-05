Над антарктической научной базой засняли НЛО

В интернете опубликовано видео, на котором запечатлен таинственный объект, появившийся на непродолжительное время над немецкой антарктической станцией Neumayer III. НЛО удалось заснять утром 2 июня.

Запись выложил на видеохостинге Youtube пользователь под ником TheWatcher252. Он попытался определить контуры и размеры объекта, наложив на него несколько фильтров, пишет РИА ФАН. Но это не помогло идентифицировать объект – природа таинственной «точки» осталась для него загадкой. Не исключено, что уфологи сочтут это видео как еще одно доказательство существования инопланетных кораблей.

Добавим, ранее в Челябинской области сняли на видео светящееся пятно, которое отдельные пользователи соцсетей приняли за корабль пришельцев. Загадочный объект был замечен в небе над городом Снежинск.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.06.17

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