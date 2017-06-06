Специалисты NASA раскрасят облака над США

Специалисты NASA намерены провести необычный эксперимент, в рамках которого они хотят создать над Восточным побережьем США красные и зеленые облака. Для этого 11 июня с американского космодрома Уоллопс будет запущена ракета Terrier-Improved Malemute со специальными химикатами на борту, говорится на сайте космического агентства.

Искусственные облака будут состоять из бария, стронция и оксида меди. Ученые отмечают, что искусственные атмосферные образования не будут представлять опасности для людей, так как их распылят на высоте около 160 километров. Цель эксперимента – визуальное отслеживание частиц, взвешенных в ионосфере.

Наблюдения будут осуществляться с помощью камер в Уоллопсе и Университете Дьюка. Искусственные облака смогут наблюдать жители части Восточного побережья от Нью-Йорка до Северной Каролины, пишет «Лента.ру».

Отмечается, что запуск ракеты должен был состояться 4 июня, но был перенесен из-за того, что в районе предполагаемого падения отсека с остатками химикатов находились лодки с людьми, а также из-за не самых благоприятных погодных условий, что могло помешать наблюдениям.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.06.17

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