В США ученые попытаются воскресить мертвецов

Американские ученые готовятся приступить к экспериментам по воскрешению человека. Компания Bioquark будет вводить стволовые клетки и белковую смесь в спинной мозг трупов, что, по мнению исследователей, должно будет вызвать рост новых нейронов.

Для своего эксперимента ученые собираются использовать 20 человеческих тел. На первом этапе мертвецам сделают инъекцию стволовых клеток, а затем введут специальную белковую смесь прямо в спинной мозг. На протяжении двух недель трупам будут проводить лазерную терапию. Это, по мнению ученых, должно привести к образованию новых нейронных связей, пишет портал STAT.

В научном сообществе готовящийся эксперимент вызвал много споров. В первую очередь смущает этическая сторона вопроса. Так как получить согласие у мертвых подопытных не представляется возможным.

Кроме того, биологи не видят практического применения результатов исследования в дальнейшем. Стимуляция срединного нерва, к которой собираются прибегнуть специалисты Bioquark, ранее показывала не вызывающие оптимизма результаты при лечении пациентов, находящихся в коме.

Филадельфия, Зоя Осколкова

Филадельфия. Другие новости 06.06.17

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