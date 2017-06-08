Четверг, 8 июня 2017, 09:52 мск

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Наука

Палеонтологи нашли доисторического птенца возрастом 99 млн лет

Палеонтологи нашли доисторического птенца возрастом 99 млн лет
Фото: New Scientist

Палеонтологи показали миру детеныша доисторической птицы, который застыл в янтаре. Птенец настолько хорошо сохранился, что его изучение, вероятно, позволит орнитологам восстановить детали процесса эволюции современных пернатых.

Кусок янтаря с застывшим в нем птенцом был найден в прошлом году в Мьянме. Ученым потребовалось несколько месяцев, чтобы определить возраст находки. Выяснилось, что птичка застыла около 99 млн лет назад, сообщает New Scientist.

В янтаре длиной 9 сантиметров птенец поместился практически полностью, можно разглядеть голову, шейный отдел позвоночника, крылья и хвост. По словам ученых, птенец завяз в янтарной смоле, когда ему было всего несколько недель.

Находка является уникальной, так как у птицы сохранились кожный покров, оперение и даже ушные отверстия и веки. Все эти подробности позволят орнитологам хорошо изучить доисторический вид пернатых.

Пекин, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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