Палеонтологи нашли доисторического птенца возрастом 99 млн лет

Палеонтологи показали миру детеныша доисторической птицы, который застыл в янтаре. Птенец настолько хорошо сохранился, что его изучение, вероятно, позволит орнитологам восстановить детали процесса эволюции современных пернатых.

Кусок янтаря с застывшим в нем птенцом был найден в прошлом году в Мьянме. Ученым потребовалось несколько месяцев, чтобы определить возраст находки. Выяснилось, что птичка застыла около 99 млн лет назад, сообщает New Scientist.

В янтаре длиной 9 сантиметров птенец поместился практически полностью, можно разглядеть голову, шейный отдел позвоночника, крылья и хвост. По словам ученых, птенец завяз в янтарной смоле, когда ему было всего несколько недель.

Находка является уникальной, так как у птицы сохранились кожный покров, оперение и даже ушные отверстия и веки. Все эти подробности позволят орнитологам хорошо изучить доисторический вид пернатых.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 07.06.17

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