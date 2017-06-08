Первый человек появился на 100 тысяч лет раньше, чем считали ученые

Новые технологии позволили палеонтологам выяснить, что первые люди населили Африку 300 тысяч лет назад, это на сто тысяч лет раньше, чем предполагалось ранее.
Повторному анализу с помощью новых технологий подверглись останки Homo sapiens, найденные еще в 1960-х годах в Джебель-Ирхуд в Марокко, пишет журнал Nature. Поначалу ученые оценили возраст этих находок в 40 тысяч лет, к тому же считалось, что речь идет об африканской форме неандертальцев.
Однако с помощью термолюминесцентного датирования, подразумевающего измерение энергии, излученной в результате нагрева образца, удалось определить, что останки действительно принадлежат Homo sapiens, а их возраст составляет не менее 300-350 тысяч лет.
Кроме останков пятерых человек на месте стоянки были найдены каменные артефакты и останки животных. Палеонтологи пришли к выводу, что древние люди использовали каменные инструменты и научились добывать огонь.
По словам исследователей, новое открытие может привести к тому, что современным людям придется переписать учебник о происхождении собственного вида.
Рабат, Зоя Осколкова
Рабат. Другие новости 08.06.17
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