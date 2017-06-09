Первый хлеб испекут в космосе в 2018 году

Ученые разрабатывают оборудование, с помощью которого обитатели Международной космической станции смогут сами печь хлеб на орбите.

Ожидается, что первый космический хлеб будет испечен уже в 2018 году. Об этом сообщил основатель компании Bake In Space Себастьян Марку в ходе Британской космической конференции в Манчестере.

«По мере того, как космический туризм становится все популярнее, и люди намерены проводить в космосе все больше времени, нам нужно с нуля выстроить систему приготовления хлеба в космических условиях», – цитирует Марку портал New Scientist.

В компании, которая участвует в разработке хлебопечи для космоса, рассказали, что обычные земные печки для этих целей не подойдут. Так как ограничение по потребляемому электричеству составляют десятую часть того, что имеется у пекарей на Земле. К тому же наружные поверхности духовки не должны сильно нагреваться.

Разработчики видят решение проблемы в применении вакуумного процесса приготовления. Температура кипения воды по мере снижения атмосферного давления в печи уменьшается, а значит, выпечь хлеб можно при более низких температурах. Эксперты утверждают, что такой способ сделает космические булочки более воздушными.

Манчестер, Зоя Осколкова

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