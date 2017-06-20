Астронавт NASA: Инопланетяне готовят захват Земли

Астронавт NASA Лерой Рассел Чиао заявил, что инопланетяне предпринимают попытки, цель которых уничтожение землян. Ученый, четырежды побывавший в космосе, уверен, что внеземные цивилизации не так безобидны, как принято считать. Он также уверен, что пришельцы уже совершили две попытки захвата Земли.

Астронавт полагает, что уничтожить цивилизацию инопланетяне хотели при помощи метеоритов – Тунгусского и Челябинского, – которые на самом деле представляют собой плазмоиды, способные причинить человечеству серьезный вред.

Кроме того, 56-летний Рассел Чиао заявил, что в галактике существуют «темные» и «светлые» инопланетные расы. Если первые жаждут поработить Землю, то вторые – способны им противостоять, передает Runews24. Насколько правдивы утверждения астронавта, сказать сложно.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.06.17

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