Невесомость не даст получить удовольствие от секса в космосе

Ученые рассказали о том, что может помешать заниматься любовью в космосе. По словам исследователей, секс на орбите вполне возможен, однако такого же удовольствия, как на Земле, интимная близость среди звезд не принесет.

Доктор Джон Милис из Университета Андерсона назвал несколько причин, по которым секс в космосе может быть неприятным, пишет New York Post.

В первую очередь необходимо запастись специальными приспособлениями, чтобы зафиксироваться на месте, без них в невесомости не обойтись.

К тому же во время телодвижений люди обычно потеют, а в космосе облака пота будут летать вокруг, а жидкость будет скапливаться в самых неожиданных местах.

Кроме того, внезапной неприятностью могут стать проблемы с сексуальным возбуждением, в таких условиях полноценная эрекция вряд ли возможна, считает ученый.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 21.06.17

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