Первую «Интернет-сеть» создали грибы – задолго до появления человека

Ученые выяснили, что первую «интернет-сеть» на Земле создали грибы. По словам заведующего кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александра Куракова, грибы способны связываться с растениями через симбиотические ассоциации – микоризы.

«В лесном биоценозе: и орхидные, и грушанковые, и древесные, и травянистые… Они могут обмениваться питательными веществами, обмениваться водой, о чем-то сигнализировать. Это они могут и делают. Но это и есть вся та «информация», о которой можно говорить в данном случае», – цитирует Куракова РИА «Новости».

По его словам микориза дает растениям «новые возможности». «Как человек, садится в машину, и может быстро передвигаться, то есть, он приобретает новые возможности. А растение с помощью микоризы приобретает, например, устойчивость к засухе. Но, не более того», – отметил он.

Ранее китайские ученые провели эксперимент с томатами, соединенных грибной сетью и контрольной группой растений, где микоризе вырасти не дали. Как выяснилось, при наличии грибной связи, второе растение было менее подвержено болезни и если все-таки заболевало, переносило это легче, чем томаты-одиночки.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.06.17

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